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Туристам в Крыму напомнили о регистрации в МЧС при выходе на маршрут
фото © Новости Крыма
Регистрация туристической группы сокращает время поиска пострадавших и заблудившихся в труднодоступной местности.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Перед выходом в горно-лесную местность туристам необходимо пройти процедуру регистрации в территориальном органе МЧС России и сообщить о маршрутах своего передвижения и численности группы.
«Процедура регистрации дает возможность туристам получить актуальную информацию о состоянии маршрута, вариантах безопасного выхода с него, прогнозах возникновения ЧС и происшествий, порядке связи с ближайшими спасательными подразделениями», - отметили в ведомстве.
Кроме того, спасатели напомнили о необходимости иметь с собой минимальный набор для прохождения маршрута: дополнительное зарядное устройство для телефона, запас воды, аптечку, компас или навигатор, фонарь, сменные носки, дождевик, туристический коврик, сухой спирт или газовую горелку, а также пакет для мусора.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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