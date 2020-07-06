Стало известно, кто может приехать на Koktebel Jazz Party в этом году

Саксофонист-виртуоз, композитор и один из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня, который недавно выпустил альбом Dreamlike Forest, рассказал в о том, каких исполнителей можно ждать на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму в этом году.

«Планируем, как обычно, потрясающий состав — ведем переговоры с народным артистом России Игорем Брилем, Давидом Голощекиным, Ларисой Долиной. Общаемся с великим актером Игорем Скляром, который с недавних пор выступает как джазовый исполнитель... Из восходящих звезд будет Настя Лютова, которая уже очень хорошо заявила о себе. Работать приходится в довольно непредсказуемой ситуации, но на результате это не отразится — фестиваль будет бомбическим, я уверен», - сказал он.

По его словам, «отличному фестивалю в том числе будет способствовать карантин, который россияне испытали на себе этой весной, когда были отменены все массовые мероприятия и концерты».

«Исполнители сейчас голодные до музыки. Думаю, те, кто приедет в Крым, станут просто разрывать свои инструменты. Они покажут все свое мастерство, будут улетать до небес! А вместе с ними и слушатели», - заявил музыкант и отметил, что он знает об этом не понаслышке, так как ему лично в этот период не хватало живого контакта со зрителями.

«Но я решил для себя, что это время дано мне для другого. Порой самое важное для музыканта — быть в уединении, чтобы никто не отвлекал. Только так удается по-настоящему прийти в состояние, когда можно заниматься, получить идею, быть расположенным к творчеству», - добавил он.

Головня также заметил, что именно пандемия стала дополнительным стимулом для выходя его нового альбома Dreamlike Forest: «она не предрешила, но ускорила процесс».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Никитском саду - пик цветения магнолии крупноцветковой. Королева июльских фоторепортажей в Никитском саду – крупноцветковая магнолия.

Какой сегодня праздник 6 июля. Сегодня, 6 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В последнюю неделю июня в Крыму зарегистрировали 475 браков. Отделы ЗАГС Крыма отчитались о работе за последние дни июня относительно регистрации браков и рождений, сообщает пресс-служба Минюста РК.

В фонтанах Симферополя можно подцепить дизентерию, холеру, гепатит. Жители Симферополя начали массово купаться в фонтанах, что является нарушением требований безопасности.