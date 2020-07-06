Сотрудники керченского музея пожаловались на «призрака»

Светящиеся пузыри, белые объекты и брызги, летающие из угла в угол, — все это регулярно видят сотрудники керченского музея каменных древностей.

Об этом сообщает КП-Крым.

В верхнем левом углу можно увидеть то самое белое пятно, которое пугает сотрудников музея. Фото: скриншот из видео, предоставленного музеем.

Паранормальные экспонаты, ожившие ночью в зале античных надгробий, не на шутку пугают специалистов музея. На записи с камер видеонаблюдения ночью виден белый мутный объект, а специалисты до сих пор не могут дать объяснение такому явлению.

Впервые светящееся пятно заметили три года назад, а сейчас оно регулярно появляется по ночам. При этом попадание уличных лучей в зал исключено, а дополнительный свет и вовсе не освещает помещение ночью.

Некоторые сотрудники ссылаются на античные мифы, а вот заведующая отделом «Лапидарий» Нина Кучеревская, верит в то, что это обычные погрешности камеры:— Поскольку я убежденный материалист, мне привычнее считать причиной необычных явлений, фиксируемых одной из камер видеонаблюдения, технические характеристики оборудования. Возможно, какие-то погрешности в настройках камеры. Думаю, каскады разлетающихся веером размытых пятен — это микроскопические частицы влаги. «Загадочные» явления мы наблюдаем, как правило, в апреле — начале июня. В этот период отопительный сезон закончен, строительные конструкции набирают влагу,

скопившийся за день конденсат вполне может перемещаться в воздухе, попадая в сферу инфракрасной подсветки камеры, — рассказывает завотделением музея.

Если разлетающиеся белые пятна Нина Кучеревская может объяснить технической неисправностью камеры, то ей сложно было дать такое же объяснение появлению сгустков света в виде парных полусфер, оставляющих на полу световой след аналогичной формы.

— В музее их даже прозвали «летающими тарелками». Они парят в воздухе, залетают в макет храма Аполлона, и концентрируются именно в этом участке экспозиции, — продолжает Кучеревская.

Специалисты службы безопасности, обслуживающие систему видеонаблюдения в Лапидарии, утверждают, что с подобными эффектами они столкнулись впервые и только в керченском музее. Объяснять их они тоже не смогли.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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