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Власть

Севастопольский чиновник оплатил штрафы за бюджетный счет

14:29 понедельник, 6 июля 2020
Севастополь

Директор управляющей компании Ленинского района Севастополя регулярно оплачивал собственные штрафы за счет средств самой управляющей компании, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Управленец неоднократно привлекался к ответственности в виде штрафов по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), уточняет пресс-служба ведомства.

Расставаться с собственными деньгами штрафнику не хотелось, поэтому он «закрывал» наложенные на него санкции деньгами со счетов предприятия.

Используя свое служебное положение, злодей-директор, по версии следствия, с октября 2018 года по апрель 2019 года 11 раз оплачивал таким образом штрафы: 510 тысяч рублей было уплачено в счет персональных штрафов директора, еще 100 тысяч составили штрафы, наложенные на его подчиненных.

В общей сложности управляющей компании причинен ущерб на сумму 610 тысяч рублей.

По информации СМИ, обвиняемый по делу является действующим руководителем предприятия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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