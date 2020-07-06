Седьмой Крымский военно-исторический фестиваль проведут с 4 по 6 сентября

Фестиваль ознаменует открытие круглогодичного парка живой истории «Федюхины высоты».

Впервые фестиваль проведут состоится на всех исторических площадках парка: в римской крепости, в средневековом городе и на позициях Крымской войны. Будут развернуты несколько исторических площадок специально для фестиваля. Сотни реконструкторов вновь приедут в Севастополь, чтобы порадовать зрителей грандиозными сражениями, уникальным пиротехническим шоу и интересными интерактивами и историческими развлечениями.

В этом году на фестивале будет работать три музейных комплекса, 10 исторических площадок.

Вход свободный.

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