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Власть

Рейсы «Кометы» в Крыму отменены

13:17 понедельник, 6 июля 2020
Рейсы «Кометы» в Крыму отменены

фото © Новости Крыма

Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.

Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения, говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

— Информацию о возобновлении перевозок Вы сможете получить на официальном сайте перевозчика kometaexpress.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32, — уточнили в пресс-службе кампании «Морские скоростные пассажирские перевозки».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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«Князь Владимир» не дошел до крымских берегов: что произошло. Российское судно «Князь Владимир», которое курсирует в Крым, не смогло начать навигацию в этом году.

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