Рейсы «Кометы» в Крыму отменены

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Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.

Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения, говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

— Информацию о возобновлении перевозок Вы сможете получить на официальном сайте перевозчика kometaexpress.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32, — уточнили в пресс-службе кампании «Морские скоростные пассажирские перевозки».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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