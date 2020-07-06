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Рейсы «Кометы» в Крыму отменены
фото © Новости Крыма
Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.
Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения, говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.
— Информацию о возобновлении перевозок Вы сможете получить на официальном сайте перевозчика kometaexpress.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32, — уточнили в пресс-службе кампании «Морские скоростные пассажирские перевозки».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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