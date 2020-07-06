Власть
Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам
фото © rk.gov.ru
Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам во время дистанционного обучения из-за ограничений, введенных во время распространения коронавирусной инфекции.
Сайт «Керчь ФМ» обнародовал результаты проверки, согласно которой ведомство не остановило «фактов превышения предельной наценки на продукты питания».
Родители школьников в Керчи критиковали пайки, выданные детям и высказывали сомнения относительно стоимости продуктов. В один из наборов входили макароны «Кисловодские» 1 кг, сахар ТМ «Крымчанка», икра из кабачков ТМ «Прилукская трапеза», горошек зеленый ТМ «Принцесса вкуса», крупа манная ТМ «Твердые 5 баллов Крым» 800 грамм и печенье «Орео».
Ранее управление Следкома по Крыму и Севастополю начало проверку по факту предоставления школьникам из Сак некачественных консервов, которые были включены в состав сухих пайков.
Министерство образования, науки и молодежи Крыма сообщало об организации обеспечения сухими пайками обучающихся. С 6 апреля школы в Крыму перешли на дистанционное обучение из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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