Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +32
море +25

Власть

Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам

12:32 понедельник, 6 июля 2020
Керчь
Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам

фото © rk.gov.ru

Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам во время дистанционного обучения из-за ограничений, введенных во время распространения коронавирусной инфекции.

Сайт «Керчь ФМ» обнародовал результаты проверки, согласно которой ведомство не остановило «фактов превышения предельной наценки на продукты питания».

Родители школьников в Керчи критиковали пайки, выданные детям и высказывали сомнения относительно стоимости продуктов. В один из наборов входили макароны «Кисловодские» 1 кг, сахар ТМ «Крымчанка», икра из кабачков ТМ «Прилукская трапеза», горошек зеленый ТМ «Принцесса вкуса», крупа манная ТМ «Твердые 5 баллов Крым» 800 грамм и печенье «Орео».

Ранее управление Следкома по Крыму и Севастополю начало проверку по факту предоставления школьникам из Сак некачественных консервов, которые были включены в состав сухих пайков.

Министерство образования, науки и молодежи Крыма сообщало об организации обеспечения сухими пайками обучающихся. С 6 апреля школы в Крыму перешли на дистанционное обучение из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму душегуб получил за смерть двух человек восемь лет «строгача». В Крыму 32-летний житель Бахчисарайского района, лишивший жизни двух человек, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевших.

Атамана Акимова в Крыму вызывают в суд из-за одиночного пикета. Общественный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщил о вызове в суд из-за проведения одиночного пикета 8 июня в Симферополе у здания парламента Крыма в поддержку отправленного под домашний арест политика Николая Платошкина.

Севастопольские гаишники-взяточники вернут взятки государству. Прокуратура в судебном порядке добивается возмещения государству более 40 тыс. рублей, явившихся предметом взятки.

Севастопольскими депутатами, досрочно сложившими полномочия, займутся следователи. В истории со сложением полномочий депутатами Гагаринского района Севастополя будут разбираться следователи.

Власть
Рейсы «Кометы» в Крыму отменены

Рейсы «Кометы» в Крыму отменены

Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19

В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19

В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого

За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого

За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса

Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации