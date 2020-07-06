Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, очень высокая температура (Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - очень высокая температура (аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 32, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 32, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 32, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 36, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 35, ночью от 25 до 27 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 77 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер западный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 27, в Николаевке - 26, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 27, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 27, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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