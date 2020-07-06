После двух лет перерыва самолеты полетели из Крыма на Дальний Восток

Прямое авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком открылось после двухлетнего перерыва.

5 июля аэропорт «Симферополь» принял первый с 2018 года прямой рейс из Хабаровска. Рейсы из аэропорта Симферополь в Хабаровск будут выполняться на двухпалубном 522-местном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747 один раз в неделю по субботам, а в обратном направлении - по воскресеньям. Прямое авиасообщение продлится до 6 сентября. Время в пути составит около девяти часов, рассказали журналистам в аэропорту «Симферополь».

«Эпидемиологическая ситуация подтолкнула предприятия отрасли к оперативному перераспределению транспортных потоков и открытию новых внутрироссийских направлений. Жители Хабаровска и Владивостока смогут на прямом рейсе улететь в Сочи или Симферополь. Рейсы, выполняемые в обход Москвы, экономят время и деньги», - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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