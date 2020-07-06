Происшествия
Полицейские задержали телефонного террориста в столице Крыма
Симферополец сообщил по телефону о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения крымской столицы.
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, эти сведения не подтвердились и гражданин был задержан.
«На линию экстренной службы «112» в вечернее время поступило телефонное сообщение от неизвестного о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения Симферополя, – говорится в сообщении. – Экстренными службами оперативно была обследована территория вблизи места, указанного звонившим, в результате предметов, представляющих опасность, обнаружено не было».
Полицейские в короткие сроки установили личность мужчины и задержали его. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в короткие сроки сотрудниками уголовного розыска установлена личность звонившего – им оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения», – добавили в МВД.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений. Мужчине грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.
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