МЧС Крыма: клещи стали чересчур активны

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МЧС Республики Крым предупреждает о том, что на полуострове начался сезон активности клещей, в том числе и тех, которые могут переносить на себе опасные для человека заболевания.

«По статистике ежегодно из-за укусов клещей в медучреждения Крыма обращаются около 3,5 тысяч человек, треть из которых – дети. Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно», - говорится в сообщении. При этом в региональном Роспотребнадзоре называют цифры. Так, по состоянию на 1 июля почти 12% снятых с людей обследованных клещей являлись носителями боррелиоза.

С начала года на территории республики зарегистрировано 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2019г - 11 случаев).

Спасатели констатируют, что чаще всего нападениям клещей подвергаются обычные дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожности.

Еще в апреле количество крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю. При этом в Роспотребнадзоре наблюдали, что клещи кусали людей не только в лесах, но и в городских паркахна территории всех административных образований Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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