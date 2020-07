Какой сегодня праздник 6 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 6 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день поцелуя (World Kiss Day)

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании.

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

День Достоевского в Санкт-Петербурге

В этот день проходят различные мероприятия, посвященные Достоевскому и его героям. Дата праздника связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле: «День Достоевского», ставший за 9 лет литературной традицией Петербурга, всегда проходит в первую субботу июля.

Аграфена Купальница

Этот праздник у славянских народов ассоциировался с любимым летним времяпрепровождением - купанием. Все, что было связано с водой, баней и купанием, нашло отражение в этот день. К тому же он отмечался накануне дня Ивана Купалы. А в православии в этот день чтят память святой Агриппины Римской, прозванной в народе Аграфеной.

Также сегодня, 6 июля, отмечают такие праздники:

- День рождения доллара

- Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери

- День столицы Казахстана

- День государственности Литвы

- День сплетения венков

- День рождения Далай-ламы

- День жареной курицы (National Fried Chicken Day) в США

- День учителя в Перу

- День независимости Малави

- День посадки деревьев в Чили

- Праздник Лета и Поэзии (День Эйно Лейно) в Финляндии

- День обеда с вашим веб-мастером (Take Your Webmaster To Lunch Day) в США

- День памяти Яна Гуса (Jan Hus Day) в Чехии

- Фестиваль Сан-Фермин в Испании

- Праздник совета арики на Островах Кука

Сегодня именины празднуют: Федор, Антон, Гай, Урван, Иосиф, Герман, Артемий, Васса, Аникий (Иоанникий), Агриппина, Евстохий, Лоллий, Пров (Провий).

Что происходило 6 июля в прошлые годы

1415 - сожжен на костре лидер чешских протестантов Ян Гус.

1439 - Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, создавшую грекокатолическую церковь.

1483 - коронован Ричард III Английский.

1535 - по обвинению в государственной измене казнен английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, позже причисленный к лику католических святых.

1658 - царские слуги побили посланника патриарха Никона, что стало началом разрыва царя с главой русской церкви

1687 - Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения.

1785 - Доллар стал национальной валютой США.

1809 - по приказу Наполеона папа римский Пий VII похищен из Ватикана и вывезен в Гренобль.

1854 - в Джексоне (Мичиган) противники рабства создали Республиканскую партию США.

1885 - Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.

1907 - из Дублинского замка выкрадены драгоценности Ордена святого Патрика, покровителя Ирландии.

1919 - первый трансатлантический перелет дирижабля.

1923 - официально вступили в силу решение о создании СССР и Конституция СССР.

1928 - в Москве завершился один из первых политических процессов («Шахтинское дело») по обвинению горных инженеров Донбасса в саботаже.

1936 - на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

1941 - установлена уголовная ответственность за распространение ложных слухов.

1957 - первая встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.

1969 - дебютный альбом «Led Zeppelin» стал «золотым».

1973 - английская группа «Queen» выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive».

1994 - на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».

1997 - парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 июля. Какие праздники будут завтра?

