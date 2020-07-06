Долгожданные июньские дожди не смогли наполнить крымские водохранилища

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К началу июля водоемы потеряли еще 1,85 млн кубометров влаги.

По данным крымского Гидрометцентра, только в некоторых районах полуострова осадки были значительными.

К примеру, в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, в верховье и низовье р. Бельбек выпало 185% – 277% нормы. На реках Черная, Кучук-Карасу и в среднем течении реки Бельбек осадки были в пределах нормы, а остальные реки не досчитались 40% – 54% воды. Большинство селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии и вовсе пересохли, лишь на ручье Кизилташский в пгт Щебетовка на несколько часов возобновлялся незначительный сток.

«В прошлом месяце приток в водохранилища естественного стока составил: Белогорское – 1,32 млн куб., Симферопольское – 1,53 млн куб., Счастливое – 1,48 млн куб., Чернореченское (относится к Севастополю) – 0, 414 млн куб. На данный момент общий суммарный запас составляет 83.31 млн. куб., (при максимальных возможностях в 335,47 млн. куб.), что на 97.91 млн куб. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – пояснили специалисты.

Свежие данные о текущем объеме воды в Симферопольском (максимальная емкость 36 млн кубов), Партизанском (34,4 млн кубов) и Аянском (3,9 млн кубов) водохранилищах, питающих крымскую столицу, вновь не озвучены. Однако 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при сохранении такого положения дел запасов воды Симферополю хватит на 90 дней. При этом он отметил, что сильные дожди, пролившиеся в Симферопольском районе во второй половине июня, дали приток Симферопольскому водохранилищу более 120 тысяч кубометров в сутки. Напомним, что городу нужно от 140 до 156 тыс. кубов ежесуточно. Да и визуально наблюдается, скорее, обратная картина. В водоеме обнажаются участки возле плотины – самые глубокие места, вода здесь держалась дольше всего. Любопытно, что проступивший кусочек суши, уже облюбованный рыбаками, напоминает сердце.

Крымские власти пытаются решить водные проблемы столицы республики переброской воды из артезианских скважин Бахчисарайского района (21,6 тыс куб в сутки) и Ивановского водозабора в Сакском районе (25 тыс. куб). Отметим, что водовод из последнего запустили на месяц позднее запланированного, лишь в конце июня. В итоге эти усилия обеспечивают всего лишь треть от потребностей крымской столицы.

В конце июня министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов заявил о проекте строительства водовода из Белогорского водохранилища (максимальный объем – 23,3 млн куб), по которому в Симферополь будет перебрасываться еще до 80 тысяч кубометров воды в сутки. Эта новость серьезно взволновала жителей Восточного Крыма – района еще более засушливого и подпитываемого из этого водоема, который, к слову, тоже порядочно обмелел.

Остается открытым и вопрос использования обнаруженных сотрудниками Севастопольского госуниверситета термальных скважин с пресной водой в Крымских горах.

Напомним, ученые выяснили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900 – 1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. Они подсчитали, что около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелких ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 млн кубов пресной воды.

Однако это открытие не является сенсационным. Источники с термальной водой находили на полуострове и в конце 60-х годов прошлого века. Как рассказали в ГУП «Крымгеология», разведанные месторождения расположены в Симферопольском, Сакском и Красногвардейском районах. Вода в них хлоридно-натриевая, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая и метаново-азотная разной температуры и потенциально обладает высокими бальнеологическими свойствами. Однако часть скважин законсервирована, так как «удаление района от моря и курортов, однообразный и непривлекательный ландшафт, довольно суровый климат и отсутствие возможности сброса отработанных сильно минерализованных вод в нынешнее время не позволяет организовать здесь бальнеологический комплекс». Проще говоря, разработка этих месторождения требует серьезных инвестиций.

Что касается новых находок, то стоит учесть, что помимо извлечения воды с серьезной глубины, ее, возможно, придется охлаждать. При этом не исключено выпадение осадка, то есть, понадобится еще и фильтрация. Это дополнительные расходы. В результате добытая влага может оказаться поистине «золотой».

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