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Власть

Жители Симферополя просят Путина закрыть мусорную станцию

08:16 воскресенье, 5 июля 2020
Симферополь
Жители Симферополя просят Путина закрыть мусорную станцию

фото © Крым.реалии

Жители симферопольского массива Каменка записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть мусоросортировочную станцию.

Около 20 человек собрались, чтобы попросить Путина о помощи.

Активисты утверждают, что мусоросортировочный завод планирует возобновить работу. Такой вывод они сделали из опубликованных документов, которые свидетельствуют о том, что власти согласовали с компанией-инвестором сортировочной станции в Каменке, предприятием «Экопром Крым», тарифы на переработку твердых бытовых отходов. В правительстве Крыма эту информацию пока не комментировали.

Каменка – жилой массив, или Коллективные сады, на северо-восточной окраине Симферополя, в пределах Киевского района города. Юридически они оформлены как садоводческие потребительские кооперативы. Ныне там в садовых домиках, или же полноценных домах, проживает около 20 тысяч людей.

В Каменке расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт в 2017 году для рекультивации. Уже год там ведется строительство крупного комплекса по переработке мусора. Власти Симферополя таким образом пытаются хотя бы частично решить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. Инициативная группа местных жителей выступает против запуска мусоросортировочного комплекса.

По их мнению, инвестор проекта – предприятие «ЭкоПром» – не предоставило всех разрешительных документов на функционирование комплекса.

Власти Крыма выделили более миллиарда рублей на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов под Симферополем в поселке Каменка. Согласно опубликованным данным, в 2019 году на рекультивацию закрытой свалки потратят 649 миллионов рублей.

В июне прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов запретил вывоз отходов на мусоросортировочную станцию, расположенную в микрорайоне Каменка на окраине Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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