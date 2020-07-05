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Жители Симферополя просят Путина закрыть мусорную станцию
фото © Крым.реалии
Жители симферопольского массива Каменка записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть мусоросортировочную станцию.
Около 20 человек собрались, чтобы попросить Путина о помощи.
Активисты утверждают, что мусоросортировочный завод планирует возобновить работу. Такой вывод они сделали из опубликованных документов, которые свидетельствуют о том, что власти согласовали с компанией-инвестором сортировочной станции в Каменке, предприятием «Экопром Крым», тарифы на переработку твердых бытовых отходов. В правительстве Крыма эту информацию пока не комментировали.
Каменка – жилой массив, или Коллективные сады, на северо-восточной окраине Симферополя, в пределах Киевского района города. Юридически они оформлены как садоводческие потребительские кооперативы. Ныне там в садовых домиках, или же полноценных домах, проживает около 20 тысяч людей.
В Каменке расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт в 2017 году для рекультивации. Уже год там ведется строительство крупного комплекса по переработке мусора. Власти Симферополя таким образом пытаются хотя бы частично решить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. Инициативная группа местных жителей выступает против запуска мусоросортировочного комплекса.
По их мнению, инвестор проекта – предприятие «ЭкоПром» – не предоставило всех разрешительных документов на функционирование комплекса.
Власти Крыма выделили более миллиарда рублей на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов под Симферополем в поселке Каменка. Согласно опубликованным данным, в 2019 году на рекультивацию закрытой свалки потратят 649 миллионов рублей.
В июне прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов запретил вывоз отходов на мусоросортировочную станцию, расположенную в микрорайоне Каменка на окраине Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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