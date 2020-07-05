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Происшествия

Женщина упала в овраг Большого Каньона в Крыму

19:27 воскресенье, 5 июля 2020

В Бахчисарайском районе на туристической тропе Большого Каньона Крыма женщина упала в овраг и получила травмы.

Очевидцы происшествия помогли ей выбраться оттуда и вызвали спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК, на помощь пострадавшей выдвинулись спасатели и медики. С их помощью уже через час после происшествия туристка была доставлена к автомобилю скорой медицинской помощи.

При этом о характере полученных ею травм в МЧС не сообщили. 

Ранее сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» вызволили троих потерявшихся в районе Ай-Петри туристов. Первый случай произошел в окрестностях горы Таракташ. Во время спуска с плато Ай-Петри турист сбился с пути и оказался на скальном участке. Затем на плато Ай-Петри за помощью спасателей обратились двое путешественников. В медицинской помощи они не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму туристка пошла гулять на Демерджи и заблудилась. В службу спасения поступило сообщение, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

На крымском перевале спасали очередных российских туристов. Вчера в 20:26 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе перевала «Седло» пгт. Орджоникидзе ГО Феодосия необходима помощь спасателей.

Спасатели сняли туриста с 50-метровой скалы на Карадаге. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу в горно-лесной местности Карадагского массива.

Спасатели оказали помощь двум туристам, попавшим в беду в горах Крыма. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание в горно-лесной зоне, и женщине с травмой ноги на мысе Капчик.

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