Происшествия
Женщина упала в овраг Большого Каньона в Крыму
В Бахчисарайском районе на туристической тропе Большого Каньона Крыма женщина упала в овраг и получила травмы.
Очевидцы происшествия помогли ей выбраться оттуда и вызвали спасателей.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК, на помощь пострадавшей выдвинулись спасатели и медики. С их помощью уже через час после происшествия туристка была доставлена к автомобилю скорой медицинской помощи.
При этом о характере полученных ею травм в МЧС не сообщили.
Ранее сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» вызволили троих потерявшихся в районе Ай-Петри туристов. Первый случай произошел в окрестностях горы Таракташ. Во время спуска с плато Ай-Петри турист сбился с пути и оказался на скальном участке. Затем на плато Ай-Петри за помощью спасателей обратились двое путешественников. В медицинской помощи они не нуждались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму туристка пошла гулять на Демерджи и заблудилась. В службу спасения поступило сообщение, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
На крымском перевале спасали очередных российских туристов. Вчера в 20:26 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе перевала «Седло» пгт. Орджоникидзе ГО Феодосия необходима помощь спасателей.
Спасатели сняли туриста с 50-метровой скалы на Карадаге. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу в горно-лесной местности Карадагского массива.
Спасатели оказали помощь двум туристам, попавшим в беду в горах Крыма. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание в горно-лесной зоне, и женщине с травмой ноги на мысе Капчик.
В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом
По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе
Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса
Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.
Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара
В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.
24 часа назад
В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона
В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.