Власти Крыма заявили, что начали масштабную стрижку овец

Сезон стрижки овец стартовал в животноводческих хозяйствах Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

«Овцеводческими предприятиями республики настрижены первые 100 тонн шерсти. По итогам прошлого года крымские аграрии получили более 500 тонн шерсти. В этом году наблюдается прирост овец на 4%, поэтому уверен, что будет улучшен результат прошлогоднего сезона стрижки», – сообщил Рюмшин.

В целом в республике насчитывается около 120 тысяч голов овец и коз. Государство субсидирует производство шерсти в Крыму. «В соответствии с разработанным минсельхозом РК порядком предусмотрена господдержка сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством шерсти по ставке 40 рублей за 1 кг реализованной полутонкорунной или тонкорунной шерсти, но не более 80% затрат, понесенных на производство шерсти», – сообщил он.

В настоящее время в Крыму продолжается уборочная кампания зерновых культур.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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