В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона

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В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.

Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт. — Мораторий на строительство будет введен усечено, поскольку строительная отрасль понесла большие убытки в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому мораторий в основном будет касаться строительных объектов, которые примыкают к береговой линии, — рассказал Имгрунт и добавил, что в основном ограничения будут касаться работы во вторую смену.

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что на объектах ФЦП работы в курортный сезон останавливаться не будут.

— У нас есть стадион «Авангард», где порядка миллиарда рублей вложено в строительство. И сейчас мы ведем переговоры с подрядчиком о работе на объекте в три смены, — отметил глава администрации Ялты и добавил, что основные общестроительные работы должны быть завершены к декабрю, а в первом квартале будущего года стадион должен быть сдан.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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