Курортный сезон
Развитие сюжета: Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть ● Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта ● В Керчи привели в порядок дикие пляжи ● «Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму ● Цены в отелях Севастополя и Крыма сохранятся на докоронакризисном уровне
В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона
фото © Новости Крыма
В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.
Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт. — Мораторий на строительство будет введен усечено, поскольку строительная отрасль понесла большие убытки в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому мораторий в основном будет касаться строительных объектов, которые примыкают к береговой линии, — рассказал Имгрунт и добавил, что в основном ограничения будут касаться работы во вторую смену.
Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что на объектах ФЦП работы в курортный сезон останавливаться не будут.
— У нас есть стадион «Авангард», где порядка миллиарда рублей вложено в строительство. И сейчас мы ведем переговоры с подрядчиком о работе на объекте в три смены, — отметил глава администрации Ялты и добавил, что основные общестроительные работы должны быть завершены к декабрю, а в первом квартале будущего года стадион должен быть сдан.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии бывшую чулочную фабрику незаконно перестраивают в торговый центр. Здания бывшей чулочной фабрики эксплуатируются с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.
В Крыму проведут служебные расследования из-за срыва сроков строительства. В отношении крымских чиновников проведут служебные расследования из-за срыва сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов на полуострове, предупредил глава Крыма Сергей Аксенов.
Для Крыма выпустят методичку по борьбе с перепланировками. Для борьбы с незаконными пристройками и перепланировками в многоквартирных домах на территории республики специалисты разработали подробную методичку.
Севастопольцы разыскивают сбежавшего с миллионом подрядчика. В Голубой бухте люди хотели сделать площадку – остались и без денег, и без площадки.
В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом
По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе
Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса
Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.
Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара
В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.
24 часа назад
В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона
В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.