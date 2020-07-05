Происшествия
В Севастополе загорелся диван: эвакуированы 50 жильцов и кот
С пожара в жилом доме в Севастополе спасатели эвакуировали 50 человек и кота, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю.
Поздним вечером 4 июля очевидцы заметили густой дым, идущий из окон квартиры в Гагаринском районе Севастополя. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили в одной из квартир горящий диван. Людей в квартире не оказалось.
«Спасатели вывели на свежий воздух 50 жильцов дома, в том числе 12 детей, – сообщили в ведомстве. – С места возгорания был эвакуирован кот».
Никто из эвакуированных людей в медицинской помощи не нуждался. Кот был передан сотрудникам «Скрой помощи» и доставлен в ветеринарную клинику.
Всего, по информации МЧС РК, за минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 9 пожаров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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