Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом ● Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски ● Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму ● В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер ● Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса
В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом
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По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
«Это женщина с ребенком, приехавшие в Севастополь на отдых, севастополец с супругой, которые навещали родственников в другом регионе, а по возвращению обратились за медицинской помощью и еще два человека, которые находились в контактной группе с ранее заболевшими», - говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 245 человек. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 189 человек, пятеро умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 133 человека, в городской больнице № 9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 914 человек.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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