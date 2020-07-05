В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом

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По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

«Это женщина с ребенком, приехавшие в Севастополь на отдых, севастополец с супругой, которые навещали родственников в другом регионе, а по возвращению обратились за медицинской помощью и еще два человека, которые находились в контактной группе с ранее заболевшими», - говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 245 человек. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 189 человек, пятеро умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 133 человека, в городской больнице № 9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 914 человек.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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