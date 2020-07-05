Власть
В селе на юго-западе Крыма открыли новую набережную
В селе Угловом торжественно открыли благоустроенную набережную.
Об этом сообщается на официальном сайте крымского правительства. Работы были проведены в рамках программы «Реформирование ЖХК Республики Крым».
Набережная села получила свежую пешеходную зону отдыха и сквер с прогулочными дорожками, вымощенными тротуарной плиткой. Территорию озеленили, высадили клумбы, поставили скамейки. Церемония открытия состоялась в пятницу.
По словам вице-премьера республики Ирины Кивико на благоустройство набережной было потрачено 28 миллионов рублей.
«Гостям и жителям Углового нужна эта набережная, - отметила Кивико. – Детская площадка заслуживает отдельной похвалы. Считаю, что все города и села должны брать пример с подобного воплощения пожеланий жителей и гостей. Данный проект станет главной достопримечательностью и любимым центром отдыха».
Еще одним важным элементом набережной стал оборудованный спуск для граждан с ограниченными возможностями.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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