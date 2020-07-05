Общество
В последнюю неделю июня в Крыму зарегистрировали 475 браков
Отделы ЗАГС Крыма отчитались о работе за последние дни июня относительно регистрации браков и рождений, сообщает пресс-служба Минюста РК.
Отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Крыма отчитались о работе за последние дни июня. Так, согласно их информации, за короткое время зарегистрировано 1267 браков и рождения детей.
В частности, районными и городскими отделами ЗАГС выдано 792 свидетельства о рождении: 384 государственных документа родителям мальчиков и 408 — родителям девочек. Снова, как и ранее, зарегистрировано 7 двоен (в Евпатории и Симферополе). На крымском полуострове появись новорожденные с такими именами, как: Джевер, Милада, Лухьян, Демид, Ава, Асмира, Гордей, Алихан, Анфиса, Златослава, Эльсана, Лилит, Макар, Халид, Азалия, Айсель, Осман, Остап, Кудус, Аваль, Лютфие, Есения, Стефания и многими другими.
Между тем, динамично растет количество зарегистрировавших брак. Если за предыдущие две недели, к примеру, было зарегистрировано 354 брачных союза, в конце июня, за 6 дней, отделы ЗАГС выдали 475 свидетельств о браке. Чаще всего марш Мендельсона играл для влюбленных в Симферополе, Керчи, Евпатории, Джанкое и Ялте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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