В обсерваторах полуострова находятся 768 человек

По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.

Такие цифры приводят в министерстве здравоохранения республики.

При этом медицинские статистики подчеркивают:

«Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 761 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 164 человека, выписано с выздоровлением - 568».

За прошедшие сутки в стационары с этим заболеванием поступило девять человек, выписано четыре пациента. За весь период в Крыму из-за коронавирусной инфекции умер 31 человек, выздоровел 568.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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