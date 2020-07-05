Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса ● В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом ● Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом ● Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски ● Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму
В обсерваторах полуострова находятся 768 человек
По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.
Такие цифры приводят в министерстве здравоохранения республики.
При этом медицинские статистики подчеркивают:
«Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 761 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 164 человека, выписано с выздоровлением - 568».
За прошедшие сутки в стационары с этим заболеванием поступило девять человек, выписано четыре пациента. За весь период в Крыму из-за коронавирусной инфекции умер 31 человек, выздоровел 568.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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