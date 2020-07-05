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Коронавирус в Крыму

В обсерваторах полуострова находятся 768 человек

16:31 воскресенье, 5 июля 2020

По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.

Такие цифры приводят в министерстве здравоохранения республики.

При этом медицинские статистики подчеркивают:

«Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 761 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 164 человека, выписано с выздоровлением - 568».

За прошедшие сутки в стационары с этим заболеванием поступило девять человек, выписано четыре пациента. За весь период в Крыму из-за коронавирусной инфекции умер 31 человек, выздоровел 568. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума. Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.

Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью раком. Эксперты Минздрава представили статистику по темпам заболеваемости раком в России.

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