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В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

08:28 воскресенье, 5 июля 2020
В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

фото © cfuv.ru

В Крыму выявили температурную аномалию в пещере, которую ранее обнаружили при строительстве трассы «Таврида».

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета Геннадия Самохина.

По его словам, среднегодовая температура внутри карстовой полости на 2,5-3 градуса выше, чем на поверхности.

«Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно, так принято в карстологии считать, в пещерах такая же температура, как среднегодовая температура на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе, грубо говоря, в Симферополе, 10,8 градуса примерно. Там – 13,5, то есть на 2,5-3 градуса выше», – сказал Самохин.

Он отметил, что ученые пока не могут объяснить эту аномалию.

«Можем предполагать, что идет поток глубинного тепла, может быть, замедлен воздухообмен, накапливается тепло и не выходит с лета. Пока об этом сложно говорить, но есть аномалия», – отметил Самохин.

По его словам, ученые также выясняют, почему в пещере ранее была повышена концентрация углекислого газа.

«Когда померяли, в 100 раз превышало норму. Сейчас проветрилось, практически в норму вошло. Откуда брался этот углекислый газ – долго накапливался или происходит поток его – тоже очень интересно», – сказал ученый.

Пещеру с останками хищников и их жертв обнаружили в районе строительства трассы «Таврида» в июле 2018 года. Палеонтологи нашли там кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных. Крымские ученые также утверждают, что в этой пещере найдены кости древнего гигантского носорога доледникового периода.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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