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В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»
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В Крыму выявили температурную аномалию в пещере, которую ранее обнаружили при строительстве трассы «Таврида».
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета Геннадия Самохина.
По его словам, среднегодовая температура внутри карстовой полости на 2,5-3 градуса выше, чем на поверхности.
«Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно, так принято в карстологии считать, в пещерах такая же температура, как среднегодовая температура на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе, грубо говоря, в Симферополе, 10,8 градуса примерно. Там – 13,5, то есть на 2,5-3 градуса выше», – сказал Самохин.
Он отметил, что ученые пока не могут объяснить эту аномалию.
«Можем предполагать, что идет поток глубинного тепла, может быть, замедлен воздухообмен, накапливается тепло и не выходит с лета. Пока об этом сложно говорить, но есть аномалия», – отметил Самохин.
По его словам, ученые также выясняют, почему в пещере ранее была повышена концентрация углекислого газа.
«Когда померяли, в 100 раз превышало норму. Сейчас проветрилось, практически в норму вошло. Откуда брался этот углекислый газ – долго накапливался или происходит поток его – тоже очень интересно», – сказал ученый.
Пещеру с останками хищников и их жертв обнаружили в районе строительства трассы «Таврида» в июле 2018 года. Палеонтологи нашли там кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных. Крымские ученые также утверждают, что в этой пещере найдены кости древнего гигантского носорога доледникового периода.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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