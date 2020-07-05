Власть
В Крыму обещают починить более 200 км дорог
Более 200 км дорог в Крыму отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.
«В 2020 году в рамках реализации регионального проекта БКАД будут отремонтированы 56 объектов ремонта улично-дорожной сети Симферопольской агломерации и 14 объектов капитального ремонта автомобильных дорог Республики Крым общей протяженностью 203,2 км», – говорится в сообщении.
Большинство контрактов с подрядчиками уже заключено. Работать на объектах будут утвержденные правительством России компании «ВАД», «ЦДС» и «Крымавтодор». В целом до конца 2021 года эти компании отремонтируют почти 1,2 тысячи километров дорог в республике.
На дорожный ремонт по нацпроекту Крым получил 2,9 млрд рублей на этот год. Еще 17 млрд рублей Крым получил на ремонт дорог из президентского фонда.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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