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Общество

В фонтанах Симферополя можно подцепить дизентерию, холеру, гепатит

13:56 воскресенье, 5 июля 2020
Симферополь
В фонтанах Симферополя можно подцепить дизентерию, холеру, гепатит

фото © Крым.реалии

Жители Симферополя начали массово купаться в фонтанах, что является нарушением требований безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на и.о. начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова.

«От летнего зноя жители Симферополя спасаются, как могут. Например, фонтаны у памятника Екатерине уже превратились в детский аквапарк, да и в парке имени К.А. Тренева они тоже пользуются популярностью, – сообщил Маляров. – У фонтанов размещены таблички «Купание запрещено», так как в воду могут добавлять химикаты, но об этом мало кто задумывается».

По словам Малярова, примененные химикаты остаются в фонтанах продолжительное время. «Для того, чтобы понять, стоит ли принимать такие водные процедуры, достаточно ознакомиться с принципом работы фонтанов. В городских фонтанах циркуляция воды проходит по замкнутому кругу, так как рядом нет водоема, жидкость из этих труб попадает в бассейн, а оттуда через насосную станцию снова поднимается наверх», – пояснил он.

Сами химикаты используются для того, чтобы дезинфицировать воду и не допустить, чтобы она застаивалась.

«Дело в том, что специального фильтра, который помогает задерживать частицы мусора, в устройствах фонтана нет, а для того, чтобы вода не цвела и не застаивалась, в нее добавляют химические вещества. Когда резервуар мелеет от испарения, заливают свежую воду, поэтому нельзя исключать развития микробов и инфекций, тем более под действием высокой температуры воздуха», – подчеркнул Маляров.

В ближайшее время городские фонтаны будут оборудованы установками для цветной подсветки и музыкального сопровождения, и пребывание граждан в фонтанах может нарушить работу этой техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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