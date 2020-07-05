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Ученые объяснили, как в пещеру «Таврида» попали носороги и гигантские слоны

12:39 воскресенье, 5 июля 2020

Ученые объяснили, откуда в пещере «Таврида» взялись носороги.

В «Тариде» были обнаружены зуб и фрагмент кости стефаноринуса. Ранее там же нашли останки эласмотерия. Оба вида обитали в Крыму 1,5 млн лет назад, но занимали разные экологические ниши. Оба носорога, оказавшихся в пещере, скорее всего, стали добычей хищников, например гиен.

«На многих костях таких крупных животных, как носороги или слоны, мы увидим характерные следы от укусов хищников, – рассказал старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов. – Например, древние гиены после того, как добыли животное, разделывали его и частями пытались затащить к себе в логово, чтобы потом съесть и накормить детенышей». По его словам, кости животных служили игрушками для подрастающих хищников – на это указывает то, что некоторые кости разгрызены лишь частично.

Носороги, чьи кости с характерными для зубов хищников повреждениями обнаружили в «Тавриде», обитали в разных природных зонах: стефаноринус жил у воды, эласмотерия – в степи. Оба были весьма крупными представителями древней крымской фауны.

Например, эласмотерия занимал второе место по размерам среди всей биоты после гигантского южного слона, кости которого тоже обнаружили в пещере.

В тексте использованы материалы: Новый день

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