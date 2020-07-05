Севастопольские гаишники-взяточники вернут взятки государству

Прокуратура в судебном порядке добивается возмещения государству более 40 тыс. рублей, явившихся предметом взятки.

Суд удовлетворил иски прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя о взыскании с осужденных должностных лиц денежных средств, полученных ими в качестве взятки.

Как сообщалось ранее, два бывших инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Севастополю осуждены по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Установлено, что бывшие сотрудники органов внутренних дел получали от граждан денежные средства за непривлечение их к административной ответственности.

Балаклавский районный суд назначил бывшим сотрудникам органов внутренних дел наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обоим назначено дополнительное наказание – лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 5 лет.

После вынесения обвинительного приговора прокуратура района направила в суд исковые заявления к виновным лицам о взыскании с них денежных средств, полученных в качестве незаконного вознаграждения, на общую сумму 40 тыс. рублей.

Балаклавский районный суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры в полном объеме.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

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