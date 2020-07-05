Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, прочие опасности (Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 32, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 33, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 36, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 22 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 35, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 25, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 26, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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