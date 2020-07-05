Спорт
Премьер-лига КФС: в Крыму прошли матчи 18 тура
В Крыму 4 июля прошли матчи 18 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.
«Севастополь» проиграл «Евпатории» – 1:2.
«Океан» (Керчь) победил в матче с ПФК «Инкомспорт» (Ялта) – 2:1
Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» уступил «Крымтеплице» из Молодежного – 1:2.
В воскресенье, 5 июля, состоится матч в Новопавловке Бахчисарайского района. На поле спорткомплекса «Скиф» бахчисарайский «Кызылташ» сыграет с симферопольской «ТСК-Таврией».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля. Президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2019/20.
В Крыму планируют доиграть футбольный сезон в середине июня. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха в интервью «Крымской газете» рассказал, когда на полуострове возобновится футбольная жизнь.
Власти хотят возобновить футбольный сезон в Крыму через месяц. Крымский футбольный союз (с особым статусом) рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей Премьер-лиги во второй половине июня.
Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены. В Крыму продолжается перенос спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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