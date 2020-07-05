Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +32
море +25

Спорт

Премьер-лига КФС: в Крыму прошли матчи 18 тура

08:25 воскресенье, 5 июля 2020

В Крыму 4 июля прошли матчи 18 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

«Севастополь» проиграл «Евпатории» – 1:2.

«Океан» (Керчь) победил в матче с ПФК «Инкомспорт» (Ялта) – 2:1

Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» уступил «Крымтеплице» из Молодежного – 1:2.

В воскресенье, 5 июля, состоится матч в Новопавловке Бахчисарайского района. На поле спорткомплекса «Скиф» бахчисарайский «Кызылташ» сыграет с симферопольской «ТСК-Таврией».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля. Президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2019/20.

В Крыму планируют доиграть футбольный сезон в середине июня. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха в интервью «Крымской газете» рассказал, когда на полуострове возобновится футбольная жизнь.

Власти хотят возобновить футбольный сезон в Крыму через месяц. Крымский футбольный союз (с особым статусом) рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей Премьер-лиги во второй половине июня.

Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены. В Крыму продолжается перенос спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Власть
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

В Крыму выявили температурную аномалию в пещере, которую ранее обнаружили при строительстве трассы «Таврида».

Власть
Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации