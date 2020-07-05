Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

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За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2099 человек.

Выздоровевших за весь период – 568 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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