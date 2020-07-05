Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски ● Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму ● В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер ● Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса ● Дистанция на пляжах, инфекция на стройках: 15 недель эпидемии в Крыму
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.
Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2099 человек.
Выздоровевших за весь период – 568 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан «в обязательном порядке» соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров и попросил не заниматься самолечением при появлении симптомов острых респираторных инфекций.
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