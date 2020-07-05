Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +32
море +25

Коронавирус в Крыму

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

09:56 воскресенье, 5 июля 2020
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

фото © Новости Крыма

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2099 человек.

Выздоровевших за весь период – 568 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью раком. Эксперты Минздрава представили статистику по темпам заболеваемости раком в России.

Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан «в обязательном порядке» соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров и попросил не заниматься самолечением при появлении симптомов острых респираторных инфекций.

Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму.

В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер. За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Власть
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

В Крыму выявили температурную аномалию в пещере, которую ранее обнаружили при строительстве трассы «Таврида».

Власть
Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации