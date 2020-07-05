МИД РФ просит туристов вернуть коронавирусные деньги

МИД России обратился к самостоятельно вернувшимся в страну гражданам с просьбой вернуть излишне начисленную материальную помощь.

Речь идет о выплатах, которые получили российские граждане, не имевшие возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению правительства РФ №433 от 3 апреля 2020 г. помощь полагалась гражданам, у которых на момент закрытия границ на руках были билеты в Россию на даты с 16 марта по 31 мая. Размер помощи составил 2,4 тыс. рублей на взрослого и 1,6 тыс. рублей на ребенка.

В редакцию постановления от 29 мая было внесено изменение, согласно которому оказание помощи после возвращения гражданина РФ на территорию Российской Федерации не допускается. Важно отметить, что обязанность сообщать МИД о дате возвращения в страну возлагалась непосредственно на получателей помощи.

Однако несколько тысяч россиян по разным причинам не уведомили МИД о своем прибытии в Россию и продолжали получать денежную помощь. Именно эти ошибочно начисленные средства ведомство просит вернуть в казну государства.

Правительство России выделило порядка 2 млрд рублей на поддержку россиян, оказавшихся за границей и не имевших возможности вернуться домой из-за закрытия границ и приостановки авиасообщения. Ответственность за расходование средств Михаил Мишустин возложил на внешнеполитическое ведомство. Отчет о целевом использовании МИД РФ должен предоставить не позднее 1 февраля 2021 года.

Как ранее , группа туристов из Крыма оказалась в заложниках коронавируса в Египте. Четверо детей и шестеро взрослых были выселены из отеля и не смогли самостоятельно вернуться домой из-за приостановки авиасообщения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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