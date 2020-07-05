Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +32
море +25

Власть

Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

11:43 воскресенье, 5 июля 2020
Саки
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

фото © Википедия

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

«Поступило очень много обращений ко мне по поводу запаха на улицах города. Объясняю, никакой аварии на химзаводе нет! Завод не работает 30 лет). Хлор не взрывался, аммиак не разливался, дустом не посыпали, мышьяком никого не травили», - пишет Овдиенко. 

По его словам, резкое повышение температуры воздуха вызывает «цветение» морской и озерной воды на мелководье. В результате активизации биологических процессов образуется едкий, специфический запах.

«Сейчас температура начнет снижаться и запах уйдет», - успокаивает горожан и отдыхающих глава администрации.

С 4 июля в Крым пришла . Дневные температуры в тени достигают +38 градусов по Цельсию в тени, местами в степных районах до + 42, что на 7-10 градусов выше нормы. Уже в середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, жара немного спадет, обещают синоптики. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Симферополя просят Путина закрыть мусорную станцию. Жители симферопольского массива Каменка записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть мусоросортировочную станцию.

Водохранилища в Крыму продолжают стремительно терять воду. В конце июня – начале июля наполняемость Чернореченского водохранилища составила 30,112 миллиона кубометров или около 46,9% от проектного объема.

В платежки крымчан добавят оплату страховки. В сентябре жителям республики предложат застраховать недвижимость. Новая статья расходов появится в едином платежном документе.

В Севастополе директор УК оплачивал свои штрафы из денег жильцов. В Севастополе будут судить директора одной из управляющих компаний города, который обвиняется в совершении 11 преступлений за растрату чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Власть
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

В Крыму обнаружили температурную аномалию в пещере под трассой «Таврида»

В Крыму выявили температурную аномалию в пещере, которую ранее обнаружили при строительстве трассы «Таврида».

Власть
Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации