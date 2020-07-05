Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе

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Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

«Поступило очень много обращений ко мне по поводу запаха на улицах города. Объясняю, никакой аварии на химзаводе нет! Завод не работает 30 лет). Хлор не взрывался, аммиак не разливался, дустом не посыпали, мышьяком никого не травили», - пишет Овдиенко.

По его словам, резкое повышение температуры воздуха вызывает «цветение» морской и озерной воды на мелководье. В результате активизации биологических процессов образуется едкий, специфический запах.

«Сейчас температура начнет снижаться и запах уйдет», - успокаивает горожан и отдыхающих глава администрации.

С 4 июля в Крым пришла . Дневные температуры в тени достигают +38 градусов по Цельсию в тени, местами в степных районах до + 42, что на 7-10 градусов выше нормы. Уже в середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, жара немного спадет, обещают синоптики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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