Какой сегодня праздник 5 июля

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Сегодня, 5 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день бикини (World Bikini Day)

Фото wordstory.school.blog

Пятого июля в мире отмечается довольно пикантный праздник - День бикини.

Дизайнером купальника-бикини, у которого верх отделен от низа (трусиков), стал французский инженер Луи Реар. Название своему творению он дал в честь атолла Бикини на Маршалловых островах, где американские военные буквально за несколько дней до представления купальника широкой публике взорвали атомную бомбу (1.07.1946).

А уже 5 июля Реар провел показ бикини в популярном парижском бассейне «Молитор», причем ему пришлось немало потрудиться, пока он нашел моделей, согласных демонстрировать такую провокационную одежду.

День военных представительств Министерства обороны РФ

День военных представительств МО РФ На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 2016 года «Об установлении даты проведения праздника Управления военных представительств МО Российской Федерации» и в целях восстановления исторических традиций военных представительств Министерства обороны Российской Федерации был установлен годовой праздник военных представительств — 5 июля.

Евсеев день

Народный праздник «Евсеев день» отмечается 5 июля (по старому стилю - 22 июня). Православная церковь в этот день чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании, их сына Сатурнина, а также епископа Самосатского Евсевия. Другие названия праздника: «Евсевий», «Ульяна», «Ульянин день», «День Ульяны и Евсевия».

Также сегодня, 5 июля, отмечают такие праздники:

- День герба, гимна и флага Брянской области

- День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского

- День Республики Калмыкия

- День Конституции Армении

- День работников морского и речного флота

- День ВМС Украины

- День медицинского работника Кыргызстана

- День луженых глоток

- День разноцветных носков с пальцами

- День рыбака на Маршалловых Островах

- День трудоголиков (National Workaholics Day) в США

- День Кирилла и Мефодия в Чехии

- День независимости Венесуэлы

- День яблочного турновера (National Apple Turnover Day) в США

- День крекеров «Грэхем» (National Graham Cracker Day) в США

Сегодня именины празднуют: Юлиания, Сатурнин, Василий, Зина, Галактион, Евсевий, Зенон, Ефросиния, Помпиан.

Что происходило 5 июля в прошлые годы

1687 - опубликованы «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона.

1748 - ученый Михаил Ломоносов в письме к математику Л. Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.

1811 - Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.

1841 - англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

1915 - австрийцы взломали секретный «Красный шифр» итальянской армии.

1918 - образована Коммунистическая партия большевиков Украины.

1919 - организация ирландских националистов «Шинн Фейн» объявлена вне закона.

1922 - в Рио-де-Жанейро началось восстание тенентистов (от порт. tenente«лейтенант»): демократически настроенных молодых армейских офицеров.

1940 - Швеция разрешила Германии использовать шведские железные дороги для перевозки солдат в Норвегию.

1941 - немцами интернирован глава украинских националистов Степан Бандера.

1942 - будущий писатель Ян Флеминг с отличием окончил школу для шпионов в Канаде.

1943 - Великая Отечественная война: начало Курской битвы.

1946 - французский модельер Луи Реард впервые представил купальник-бикини.

1954 - Вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си. Ее ведущий Ричард Бейкер установил рекорд: он читал новости на протяжении 28 летс 1954 г. по Рождество 1982 г.

1954 - Элвис Пресли записал свою первую песню.

1971 - в США избирательные права предоставлены лицам от 18 лет (ранееот 21 года).

1994 - в Китае запрещено использование детского труда.

2007 - на сессии МОК в Гватемале определился город-хозяин Олимпиады2014 (по гватемальскому времени все еще было 4 июля). Победителем назван российский курорт Сочи.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 июля. Какие праздники будут завтра?

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