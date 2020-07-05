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Власть

Атамана Акимова в Крыму вызывают в суд из-за одиночного пикета

20:32 воскресенье, 5 июля 2020

Общественный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщил о вызове в суд из-за проведения одиночного пикета 8 июня в Симферополе у здания парламента Крыма в поддержку отправленного под домашний арест политика Николая Платошкина.

Об этом Акимов написан на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, судебное заседание состоится 6 июля в 16 часов в центральном суде Симферополя «за проведенный одиночный пикет, разрешенный конституцией».

На сайте суда Симферополя сообщается, что судебное заседание по делу Акимова состоится в связи с производством об административных правонарушениях по статье 20.6.1 ч. 1 Кодекса об административных нарушениях России.

Ранее полиция вручила Акимову административный протокол из-за проведения одиночного пикета. Он высказывал опасения, что ему грозит запрет на общественную деятельность.

Второе предостережение полиции о «недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения» Акимов получил в конце мая.

Ранее Акимову вручили предостережение из-за намерения провести одиночный пикет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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