Власть
Атамана Акимова в Крыму вызывают в суд из-за одиночного пикета
Общественный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщил о вызове в суд из-за проведения одиночного пикета 8 июня в Симферополе у здания парламента Крыма в поддержку отправленного под домашний арест политика Николая Платошкина.
Об этом Акимов написан на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, судебное заседание состоится 6 июля в 16 часов в центральном суде Симферополя «за проведенный одиночный пикет, разрешенный конституцией».
На сайте суда Симферополя сообщается, что судебное заседание по делу Акимова состоится в связи с производством об административных правонарушениях по статье 20.6.1 ч. 1 Кодекса об административных нарушениях России.
Ранее полиция вручила Акимову административный протокол из-за проведения одиночного пикета. Он высказывал опасения, что ему грозит запрет на общественную деятельность.
Второе предостережение полиции о «недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения» Акимов получил в конце мая.
Ранее Акимову вручили предостережение из-за намерения провести одиночный пикет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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