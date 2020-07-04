Власть
«Жесткий укус»: прокурор запросил три года условно для Олега Зубкова
фото © ТАСС
На заседании Белогорского районного суда по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной прокурор запросил три года условно и 500 тысяч рублей штрафа для владельца парка Олега Зубкова.
Об этом сам бизнесмен рассказал на видео, опубликованном в его блоге.
По словам Зубкова, пострадавшая также просит возместить ей моральный ущерб в 2,5 млн рублей.
«Прения состоялись, Белогорский суд возобновил судебное следствие, приобщены к материалам уголовного дела материалы трех экспертиз, которые напрочь разбивают экспертизу симферопольскую. У судьи есть мнение специалистов, как крымских, так и специалистов высшей квалификации», – сказал Зубков.
Его адвокат Арман Петросян сообщил, что следующее заседание назначено на 9 июля, где продолжатся прения сторон.
Адвокаты Соломиной, как и сама пострадавшая, публично не комментировали результаты заседания.
3 февраля Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.
А 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на «запрет определенных действий»: так, с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил Зубкову выезжать за пределы России и Крыма.
В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке «Тайган». По словам женщины, в момент нападения хищника, директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных».
Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.
Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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«Жесткий укус»: прокурор запросил три года условно для Олега Зубкова
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