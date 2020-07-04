Военная прокуратура выявила картельный сговор при госзакупках для ЧФ

Военная прокуратура Черноморского флота в ходе проверки выявила нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукциона на закупку каменного угля для нужд флота.

Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Установлено, что федеральным казенным учреждением «Управление Черноморского флота» с апреля по июль 2017 года проводилась процедура закупки каменного угля для нужд Черноморского флота. В нарушение антимонопольного законодательства между двумя хозяйствующими субъектами и ответственным за закупку должностным лицом флота осуществлялся незаконный обмен служебной информацией о подготовке к торгам и ходе аукциона. Действуя в интересах (компаний), должностное лицо принимало решение об их допуске к участию в аукционе, отклоняя при этом иных потенциальных поставщиков, чем создал преимущественные условия для названных коммерческих организаций», – говорится в сообщении.

По результатам торгов с одной из компаний был заключен государственный контракт на поставку 9,4 млн тонн каменного угля на сумму свыше 100 млн рублей. По материалам прокуратуры флота управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю привлекло участвовавшие в тендере компании к административной ответственность за совершение правонарушения по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ – заключение хозяйствующим субъектом недопустимого, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, соглашения. Победившая в аукционе компания оштрафована на 3,6 млн рублей, а второй участник торгов – на 10 млн рублей.

Кроме того, по результатам проверки следственными органами в отношении должностного лица ЧФ возбуждено уголовное дело за получение от указанных хозяйствующих субъектов взятки в размере 100 тыс рублей, а коммерческие организации привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) КоАП РФ в виде штрафов в размере 1 млн рублей каждой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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