Водный кризис
Развитие сюжета: Жителям района в Крыму будут привозить за деньги питьевую воду ● Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии ● Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи ● Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора ● Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки
Водохранилища в Крыму продолжают стремительно терять воду
фото © sevas.com
В конце июня – начале июля наполняемость Чернореченского водохранилища составила 30,112 миллиона кубометров или около 46,9% от проектного объема.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.
Если сравнить с данными на начало мая, то выходит, что за два прошедших месяца основной водоем, питающий Севастополь, потерял 4,5 миллиона кубометров воды или около 7% от своего объема. При этом в департаменте подчеркнули, что неприкосновенный запас водохранилища составляет семь миллионов кубометров.
Ранее врио губернатора города Михаил Развожаев сообщал, что в этом году запасы Чернореченского водохранилища фактически в два раза меньше прошлогодних. Виной тому сильная засуха и затянувшееся отсутствие осадков, как и в Республике Крым. Пока что воды, по расчетам, хватит до ноября. Для того, чтобы после город не столкнулся с проблемой жесткого дефицита воды, власти уже сейчас подают воду по графику для садовых товариществ и проводят глобальную ревизию всех законсервированных скважин в Севастополе.
Кроме этого, рассматриваются варианты по переброске в Чернореченское водохранилище воды из реки Коккозка – притока Бельбека. Проект пока находится на стадии обсуждения, единого мнения по нему нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе директор УК оплачивал свои штрафы из денег жильцов. В Севастополе будут судить директора одной из управляющих компаний города, который обвиняется в совершении 11 преступлений за растрату чужого имущества с использованием своего служебного положения.
На улицах Ялты вместо скамеек обещают поставить диваны. Муниципалитет Ялты решил заменить скамейки, установленные на Пушкинском бульваре, на садовые диваны.
Жителям района в Крыму будут привозить за деньги питьевую воду. Установлены тарифы на подвоз питьевой воды на территории населенных пунктов Белогорского района, сообщает пресс-служба Госкомцен Крыма.
В Севастополе отменили повышение тарифов на комуслуги из-за коронавируса. Тарифы на электроэнергию, газ и услуги по вывозу мусора в Севастополе в 2020 году повышать не будут.
В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса
За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
1 июля
Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть
Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.