Водохранилища в Крыму продолжают стремительно терять воду

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В конце июня – начале июля наполняемость Чернореченского водохранилища составила 30,112 миллиона кубометров или около 46,9% от проектного объема.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.

Если сравнить с данными на начало мая, то выходит, что за два прошедших месяца основной водоем, питающий Севастополь, потерял 4,5 миллиона кубометров воды или около 7% от своего объема. При этом в департаменте подчеркнули, что неприкосновенный запас водохранилища составляет семь миллионов кубометров.

Ранее врио губернатора города Михаил Развожаев сообщал, что в этом году запасы Чернореченского водохранилища фактически в два раза меньше прошлогодних. Виной тому сильная засуха и затянувшееся отсутствие осадков, как и в Республике Крым. Пока что воды, по расчетам, хватит до ноября. Для того, чтобы после город не столкнулся с проблемой жесткого дефицита воды, власти уже сейчас подают воду по графику для садовых товариществ и проводят глобальную ревизию всех законсервированных скважин в Севастополе.

Кроме этого, рассматриваются варианты по переброске в Чернореченское водохранилище воды из реки Коккозка – притока Бельбека. Проект пока находится на стадии обсуждения, единого мнения по нему нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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