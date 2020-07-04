Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта

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Минкурортов Крыма хочет штрафовать владельцев «нелегальных» маломерных судов и планирует организовать круглогодичные базы для стоянок водного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«У нас большое количество нелегального водного транспорта, которое угрожает безопасности людей, купающихся в море. Непонятно, кто ими владеет, что это за техника. Именно поэтому, мы разработали схему, согласно которой на территории каждого муниципалитета должно размещаться, согласно проведенному конкурсу, определенное количество пунктов проката. При этом, пункты не должны быть ближе 200 метров друг от друга», – сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на видеосовещании, посвященном организации и проведению курортного сезона.

По его словам, необходимо отказаться от сезонных баз в пользу круглогодичных.

«Весь транспорт, который находится на пляже, должен быть приписан к круглогодичной базе стоянки. Таким образом можно будет контролировать легальность работы каждой единицы водного транспорта – тех, что нет в списке, отправляем на штрафстоянки, вызываем ГИМС и организовываем транспортировку, а дальше конфискация и большие штрафы», – считает глава Минкурортов Крыма.

По его словам, «главная задача – повысить безопасность гостей на пляжах Крыма и легализовать прокат водного транспорта, упорядочив его работу».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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