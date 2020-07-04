Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу ● В Севастополе отменили повышение тарифов на комуслуги из-за коронавируса ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму умер еще один пациент с COVID-19 ● Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом
Власти Краснодарского края решили не ослаблять ограничения из-за COVID
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом на Кубани находится под контролем, власти региона решили пока не снимать некоторые ограничения в рамках режима повышенной готовности.
Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, в Краснодарском крае продолжат работать обсерваторы: в них будут по-прежнему размещаться все, кто приехал в регион из-за рубежа. Сохраняются и обязательные для самих жителей региона социальная дистанция и масочный режим в транспорте и общественных местах.
«Продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек. До 21 июля продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями», - говорится в официальном сообщении.
Ранее, как сообщалось, Краснодарский край снял ограничения для въезжающих в регион туристов. По словам Вениамина Кондратьева, контроль будет ослаблен, однако измерения температуры останутся обязательными при въезде на территорию Кубани. Также туристы должны будут сообщать, куда именно они направляются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новая мутация коронавируса заразней обычной. Версия коронавируса под названием G614 почти полностью вытеснила первую версию, и является более заразной, но при этом легче переносится человеком.
В Крыму умер еще один пациент с COVID-19. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом. За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме. Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса.
Парад планет 2020: что делать в Момент силы
4 и 5 июля – пиковые дни «парада планет». Явление создаст момент силы и выделит энергию, которая может стать не только конструктивной, но и разрушительной.
Дистанция на пляжах, инфекция на стройках: 15 недель эпидемии в Крыму фото
В Крыму более трех месяцев назад официально зафиксировали появление коронавируса. За это время из единичных случаев инфицирования статистика упорно движется к тысячной отметке.
«Жесткий укус»: прокурор запросил три года условно для Олега Зубкова
На заседании Белогорского районного суда по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной прокурор запросил три года условно и 500 тысяч рублей штрафа для владельца парка Олега Зубкова.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
1 июля
В Севастополе при падении машины с обрыва погибла собака
В салоне сорвавшегося в обрыв под Севастополем «Мерседеса» находилась собака.