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Коронавирус в Крыму

Власти Краснодарского края решили не ослаблять ограничения из-за COVID

08:34 суббота, 4 июля 2020

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом на Кубани находится под контролем, власти региона решили пока не снимать некоторые ограничения в рамках режима повышенной готовности.

Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в Краснодарском крае продолжат работать обсерваторы: в них будут по-прежнему размещаться все, кто приехал в регион из-за рубежа. Сохраняются и обязательные для самих жителей региона социальная дистанция и масочный режим в транспорте и общественных местах.

«Продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек. До 21 июля продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями», - говорится в официальном сообщении.

Ранее, как сообщалось, Краснодарский край снял ограничения для въезжающих в регион туристов. По словам Вениамина Кондратьева, контроль будет ослаблен, однако измерения температуры останутся обязательными при въезде на территорию Кубани. Также туристы должны будут сообщать, куда именно они направляются. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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