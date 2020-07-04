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Власть

В центре Севастополя коммунисты митинговали против «путинских поправок»

В центре Севастополя коммунисты митинговали против «путинских поправок»

фото © Крым.реалии

В центре Севастополя на улице Ленина местное отделение КПРФ устроило митинг против поправок в Конституцию России.

Участники высказали крайнее недовольство политикой властей и уровнем жизни в Севастополе.

Руководитель фракции коммунистов в парламенте Севастополя Роман Кияшко рассказал о «множестве звонков от людей, которые пожелали выступить». По его словам, это говорит о «крайней степени недовольства» властями. Кияшко раскритиковал местные власти из-за того, что они якобы не смогли воспользоваться преференциями.

Власти Севастополя Кияшко охарактеризовал как «аморальные, неэтичные, подлые и трусливые по отношению к севастопольцам». По мнению коммуниста, Москва не доверяет местным чиновникам из-за их «воровитости и профессиональности» и, поэтому, даже ремонт центра города «контролировали из Москвы». Кияшко раскритиковал решение местной власти распустить два районный муниципальных совета, назвав это «предвыборной подлостью».

Секретарь местной комсомольской организации Александр Череменов сравнил власти Севастополя с киногероями: «Последние три губернатора Севастополя занимают то же место, которое занимает знаменитая гайдаевская троица – Трус, Балбес Бывалый. По мнению Череменова, «близится час расплаты», потому что «ведь сказал же Ленин ясно – Россия будет «красной».

Садоводы, которые также выступили на митинге, пожаловались на низкий лимит на электричество и отсутствие социальной сферы в товариществах.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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