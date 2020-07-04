В Севастополе суд обязал обеспечить жильем украинского преподавателя

Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес решение, которым подтвердил, что правительство Севастополя обязано предоставить жилье бывшему преподавателю Украинской банковской академии Людмиле Ключинской и ее несовершеннолетней дочери.

Как уточняется, в апелляционную инстанцию дело попало после аналогичного решения Гагаринского суда Севастополя. Жилье должно предоставить правительство Севастополя. После распоряжения властей города общежитие бывшей Украинской банковской академии и общежитие, в котором проживает Ключинская с другими бывшими украинскими преподавателями, было передано в собственность России. О жильцах в распоряжении не упоминалось.

Российские военные утверждают, что наличие бывших украинских преподавателей в общежитиях мешает «эффективно распоряжаться имуществом».

Представители департамента капитального строительства Севастополя в суды первой и второй инстанции не являлись.

Вместе с Ключинской за право на жилье борются другие бывшие сотрудники Украинской банковской академии – Ольга Огородник и Татьяна Потапская.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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