В Севастополе со дна моря подняли снаряды 35-й батареи

В Севастополе в районе мыса Херсонес со дна моря подняли пять снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС, это учебные снаряды легендарной 35-й бронебашенной береговой батареи.

«Это предметы, не несущие опасности, но имеющие историческую ценность. Планируется, что в ближайшее время несколько из них пополнят экспозицию Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея«», - сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Снаряды нашли приблизительно в пяти метрах от берега, на глубине около трех метров. Их калибр и вес такие же, как и у боевых – 305 миллиметров и почти полтонны. Чтобы поднять снаряды, были задействованы девять спасателей МЧС, три единицы наземной техники и три плавсредства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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