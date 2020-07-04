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Власть

В Севастополе объяснили вред курения кальянов

Главный врач Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий рассказал об опасности курения кальяна и объяснил, почему на фоне отменяемых коронавирусных ограничений, кальяны по-прежнему остаются под запретом, передает Независимое телевидение Севастополя.

По словам Андрея Вербицковго, курение кальяна сопряжено с попаданием аэрозоля внутрь дыхательных путей, что провоцирует глубокий кашель и чихание.

«Вот в эти моменты нахождения в тесном помещении, где находятся люди, которые раздражают свои дыхательные пути, создается аэрозоль с риском инфекционных заболеваний. Причем не только COVID-19. Это тот же самый туберкулез, другие аэрогенные инфекции. То есть фактически эти помещения представляют собой определенный риск», – сказал главврач.

При этом, отмечает Вербицкий, одноразовые мундштуки не гарантирут безопасность – они только снижают риск передачи инфекций оральным путем, например, герпеса или гепатита А.

«На самом деле фактор обмена слюны достаточно глубже. Проникновение происходит не только в мундштук, но и в саму трубку и дальше в систему. Очень сложно представить себе, что в современном кафе кто-то будет заниматься полноценной дезинфекцией и стерилизацией данного инструментария так, как это происходит в медицинских организациях», – отметил Андрей Вербицкий.

Снятие данного запрета станет возможным только на четвертом этапе снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, когда Севастополь и другие российские регионы полностью вернутся к полноценной жизни, уточнил главврач тубдиспансера.

В тексте использованы материалы: Форпост

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