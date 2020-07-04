Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму ● Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса ● Дистанция на пляжах, инфекция на стройках: 15 недель эпидемии в Крыму ● Власти Краснодарского края решили не ослаблять ограничения из-за COVID ● Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу
В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер
фото © zdrav.expert
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
По официальной информации правительства, два человека из трех приехали в Севастополь из других регионов России. При проверке на коронавирусную инфекцию тест показал положительный результат.
«Третий заболевший несколько дней лечился дома, 29 июня был госпитализирован в инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии и 30 июня скончался. Диагноз COVID-19 у него был подтвержден результатом прижизненного мазка и посмертной аутопсии. Источник заражения устанавливается», - сообщили в пресс-службе.
Это уже пятый смертельный случай у пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в городе-герое было выявлено 239 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 189 человек уже выписаны по факту выздоровления, еще 37 продолжают лечение.
Ранее, как сообщалось, в республике Крым за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Также вчера скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19: в республике это уже 31 смерть человека, заразившегося коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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