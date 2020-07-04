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Происшествия

В Севастополе девочку высадили из сбившей ее машины

Севастопольская полиция разыскивает очевидцев ДТП, случившегося 03 июля примерно в 16.40 в районе подстанции между Инкерманом и Ялтинским кольцом: темно-синяя иномарка сбила девочку-пешехода.

Очевидцев ДТП просят связаться по телефону 102.

Как уточняет в соцсетях лидер РОО «Дорожный контроль» Максим Мишин, под видом оказания помощи девочку посадили в машину, затем через некоторое время высадили.

У очевидцев есть запись ДТП на видеорегистраторе.

Судя по комментариям и фотографии места события, столкновение произошло на пешеходном переходе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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