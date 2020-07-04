В платежки крымчан добавят оплату страховки

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В сентябре жителям республики предложат застраховать недвижимость. Новая статья расходов появится в едином платежном документе.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщили представители компании «Страховой брокер «Оптимум».

Страховые взносы при желании крымчане начнут платить с сентября. Разработанная в Крыму программа представляет собой ежемесячное взимание с ее участников суммы в 100 рублей, что позволит застраховать частный дом или квартиру от пожаров, включая поджоги, потопы, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц. Если клиент залил соседа – это также является страховым случаем.

«Сейчас мы определили, что (максимальная – ред.) страховая сумма составит 150 тыс. рублей, а еще месячная страховая премия – 100 рублей. Есть страхование недвижимого имущества на 120 тыс. рублей и 30 тыс. предусмотрено на страхование гражданской ответственности. Если клиент принял решение, что готов на данных условиях застраховать свое имущество, он оплачивает указанную в квитанции сумму. Если не желает участвовать в программе - просто не платит», - пояснила представитель компании Надежда Кириевич.

При этом участник программы может в любой момент изменить свое решение и отказаться от страхования, так как для этого не требуется расторгать договор.

«Договор оферты будет размещен на сайте ЕИРЦ в личном кабинете. Оплатой клиент подтверждает свое согласие на указанных условиях договор страхования. Подписывать ничего не требуется. За выплатой клиент обращается в страховую компанию с паспортом и справкой из компетентных органов, что тот или иной случай произошел. Дальше страховая компания смотрит, нужна ли дополнительная оценка их экспертов», - рассказал страховой брокер.

Вместе с тем, в страховой программе не могут участвовать жильцы ветхих домов, износ которых составляет более 70%, строений, предназначенных под снос, барачного типа, квартир с печным отоплением и частной недвижимости, которая используется в коммерческих целях.

Предполагается, что осенью страхование будет производить только одна компания, но в будущем организаторы программы планируют расширить число страховщиков.«Разработана специальная методика, по которой мы проведем открытый конкурс по выбору страховых компаний. Любая компания может принять участие, подав заявку. Пока будет выбрана одна компания, но затем перечень будет расширен», - заявил советник гендиректора фирмы Никита Савченко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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