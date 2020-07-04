В пещере «Таврида» обнаружили сотни метров новых ходов

В пещере «Таврида» ученые открыли больше 300 метров новых ходов.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил руководитель проекта «Пещера Таврида» Геннадий Самохин.

— Метров 300-400 новых ходов мы нашли. Было 1300 метров. Мы еще не успели сделать топографическую съемку всех ходов, потому что каждый раз что-то новое добавляется, буквально вчера нашли новую часть, — рассказал Самохин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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