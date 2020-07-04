В ночной аварии в Ялте погиб мотоциклист

В ДТП на ночной трассе в Большой Ялте один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, в ночь на 3 июля водитель мотоцикла Honda CBR 600F, двигаясь из Ялты в сторону Алушты, не выбрал безопасную скорость, в результате чего потерял управление мотоциклом. Байк занесло и выкинуло на встречную полосу, где в этот момент проезжал автомобиль Kia Rio.

«В результате ДТП пассажир автомобиля KIA получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, а водитель мотоцикла Honda CBR 600F от полученных травм скончался», - констатировали в пресс-службе ведомства.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители сообщили также, что мотоцикл двигался без государственных номеров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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