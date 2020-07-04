Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +33
море +25

Происшествия

В ночной аварии в Ялте погиб мотоциклист

10:38 суббота, 4 июля 2020
Ялта

В ДТП на ночной трассе в Большой Ялте один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, в ночь на 3 июля водитель мотоцикла Honda CBR 600F, двигаясь из Ялты в сторону Алушты, не выбрал безопасную скорость, в результате чего потерял управление мотоциклом. Байк занесло и выкинуло на встречную полосу, где в этот момент проезжал автомобиль Kia Rio.

«В результате ДТП пассажир автомобиля KIA получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, а водитель мотоцикла Honda CBR 600F от полученных травм скончался», - констатировали в пресс-службе ведомства.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители сообщили также, что мотоцикл двигался без государственных номеров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе при падении машины с обрыва погибла собака. В салоне сорвавшегося в обрыв под Севастополем «Мерседеса» находилась собака.

Фургон и «КамАЗ» столкнулись на трассе в Крыму: есть пострадавшие. Один человек пострадал в результате столкновения «КамАЗа» и микроавтобуса Fiat Dukato на севере Крыма, сообщила пресс-служба МЧС республики.

В Севастополе конфликт отцов и детей дошел до поножовщины. В Севастополе 34-летний мужчина в результате конфликта получил ножевое ранение от своего 58-летнего отца, сообщает пресс-служба МВД по городу.

На пляже в Евпатории утонула женщина. Женщина утонула в районе евпаторийского пляжа «Солярис».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер

В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер

За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса

Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса

За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть

Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть

Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации