В Крыму предупреждают о риске пожаров при аномальной жаре

В Крыму с 5 по 8 июля объявлено предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Об этом сообщает управление МЧС в Крыму.

Спасатели запретили посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы. Также запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах, выжигать сухую растительность.

По данным спасателей, всего с начала года в Крыму произошло 58 лесных пожаров. Основная причина данных возгораний – неосторожное обращение населения с огнем.

Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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