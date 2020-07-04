В Киеве суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева 25 июня отменил решение СБУ от 27 ноября 2018 года о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк).

Данное решение суда есть в реестре судебных решений.

В решении суда указано, что Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, который был введен после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка, требовавшего запретить рэперу въезжать в Украину из-за выступления в Коктебеле в Крыму. Доказательством этого было видео в YouTube.

Кроме того, по версии СБУ, в октябре 2018 года Элджей и другие лица в интервью изданию «РИА Новости Новосибирск» отметили, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила: «Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским».

«Также, в указанном интервью указанные лица высказывают собственное мнение по поводу того, что Россия действовала в соответствии с законными правами жителей АР Крым», – сообщил суд, ссылаясь на материалы СБУ.

Сообщается, что суд Киева пришел к выводу, что видео, на котором Элджей якобы выступает в Крыму, на данный момент удалено из YouTube.

«Cуд отмечает, что вывод ответчика (СБУ) о том, что истец (Элджей) незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на та, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом», – говорится в тексте решения суда.

В суде пришли к выводу, что СБУ не было предоставлено никаких доказательств установления в отношении Элджея оснований для запрета въезда в Украину. Кроме того, суд взыскал 1536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано. Комментариев СБУ по поводу решения суда нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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